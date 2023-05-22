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Fenerbahçe'de en az 8 isimle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de yabancı oyuncu kontenjanı 19'a ulaştı. Sarı-lacivertli ekipte en az 8 isimle yolların ayrılacağı iddia edildi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 22 Mayıs 2023 13:28, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 13:30
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Fenerbahçe'de en az 8 isimle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de sezon sonunda ayrılıklar yaşanacağı iddia ediliyor. Sözcü'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'de en az 8 yabancıyla yollar ayrılacak.

Devre arası gelen ve TFF'nin U21 kuralına uyduğu için kontenjan dışı tutulan Jayden Oosterwolde de bu sene 22 yaşına bastığı için yeni sezonda yabancı oyuncu sayılacak. Böylece takımda A Milli Takım uygunluğu bulunmayan futbolcu sayısı 19'a yükselecek. Bu da sezona 14 yabancıyla başlaması gereken kulüpte ciddi bir operasyon gerektiğine işaret ediyor.

Sarı-lacivertli yönetim en az sekiz futbolcuyla yolları ayırmayı planlıyor. Bu sayı 13'e çıkabilir.

- Kiralık olarak forma giyen Ezgjan Alioski gelecek sezon takımda tutulmayacak.

- Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yunan oyuncu Dimitrios Pelkas ile yeni sözleşme imzalanmayacak.

- Kiralandığı Augsburg'da yönetimin gözüne giren Mergim Berisha'nın opsiyonu kullanılacak. Fenerbahçe'nin oyuncudan 4 milyon Euro bonservis geliri alması bekleniyor.

- Kiralandığı Braga'da göze giren Bruma'nın da elden çıkarılması planlanıyor.

- Genk'e kiralanan Samatta, sezon sonunda takımdan ayrılması planlanan isimler arasında yer alıyor.

- Özellikle Brezilya'dan talipleri olan Diego Rossi'ye iyi teklifler gelmesi durumunda değerlendirilecek.

- Gelecek sezon için kadroda düşünülmeyen Nijeryalı sağ bek Osayi-Samuel için gelen teklifler değerlendirilecek.

- Sezon başında kadroya katılan ve sakatlıklardan ötürü bir türlü kendisini bulamayan Joao Pedro'ya istenen düzeyde bir teklif gelmesi halinde değerlendirilecek.

- Sezon başında kadroya katılan Norveçli forvet Joshua King'e teklif gelmesi halinde değerlendirilecek.

- Uygun bir teklif gelmesi durumunda Miguel Crespo ile de vedalaşılacak.

- Bu sezon performansında dalgalanmalar yaşayan Attila Szalai'ye yapılan tekliflerin iyi seviyede olması durumunda satışı gerçekleşebilir.

- Ligde gol krallığına ulaşma üzere olan ve kariyer sezonunu yaşayan Enner Valencia'ya yeni sözleşme teklifi yapıldı. Yıldız oyuncunun takımda kalması isteniyor.

- Sezon başında Chelsea'den bonservisi alınan Michy Batshuayi'den kulüp yönetimi ve teknik heyet memnun durumda bulunuyor. Belçikalı golcü takımda kalacak.

- Bu sezon Jorge Jesus'un özellikle en çok şans verdiği isimlerden olan Willian Arao takımda kalacak.

- Sezonun önemli bir bölümünü sakatlıklar sebebiyle kaçıran Luan Peres gelecek sezon takımın en önemli oyuncularından biri olarak görülüyor. Peres takımda kalacak.

- Yaşadığı sakatlığa kadar Jorge Jesus'un en çok forma şansı verdiği isimlerden olan Lincoln Henrique gelecek sezon da takımdaki yerini alacak.

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