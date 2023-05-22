En düşük memur maaşı kademeli artış sağlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur maaş artışına yönelik verdiği müjdede, "Temmuz ayında bir adım daha atacağız. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bu kapsamda, refah payı ve ayrıca gerekirse seyyanen zam yapılması suretiyle en düşük memur maaşı 22 bin liraya tamamlanacak. Yapılan zam diğer memurlara da yansıyacak.

Artış neye göre olacak, emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, konuya ilişkin TRT Haber'de yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti;

En düşük aylıktan sonra kademe kademe bütün memurların sınıflarına, görevlerine, unvanlarına göre ayrıca evli, çocuklu olup olmadığına göre oransal bazda yüksek oranda artışların olacağını söyleyebiliriz.

Memur maaşlarına yapılacak zam oranı doğrudan doğruya memur emeklilerine de yansıyacaktır. Emekli olan memurun en düşük maaşı da yükselecektir.