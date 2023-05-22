Benzine zam geliyor, motorine yeni zam kapıda
Benzine zam geliyor, motorine yeni zam kapıda
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi 11 isimden istifa
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi 11 isimden istifa
En düşük memur maaşı kademeli artış sağlayacak
En düşük memur maaşı kademeli artış sağlayacak
MEB'de görevde yükselme sınav kılavuzu yayımlandı
MEB'de görevde yükselme sınav kılavuzu yayımlandı
18 yaşına yeni girenler 2. turda oy kullanacak mı?
18 yaşına yeni girenler 2. turda oy kullanacak mı?
Hatay'da açılan Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı
Hatay'da açılan Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı
Seçim tahmini tutan anket şirketi 2. tur anketini açıkladı
Seçim tahmini tutan anket şirketi 2. tur anketini açıkladı
AK Parti'li Canikli'den 'sermaye kontrolü' iddialarına ilişkin açıklama
AK Parti'li Canikli'den 'sermaye kontrolü' iddialarına ilişkin açıklama
'Türkiye ekonomisi büyüme performansıyla birçok ülkeye fark atmıştır'
'Türkiye ekonomisi büyüme performansıyla birçok ülkeye fark atmıştır'
Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 153 bin 842 seçmen oy kullandı
Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 153 bin 842 seçmen oy kullandı
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Dolar 20 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı
Dolar 20 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı
AK Parti tam kadro sahada: Hedef 2018'in üzerine çıkmak
AK Parti tam kadro sahada: Hedef 2018'in üzerine çıkmak
Bakan Dönmez'den müjde: Doğu Karadeniz'de petrol bulma ihtimalimiz var
Bakan Dönmez'den müjde: Doğu Karadeniz'de petrol bulma ihtimalimiz var
'Suriyelilerin tamamını yüzde yüz göndereceğiz' dersek bu doğru olmaz'
'Suriyelilerin tamamını yüzde yüz göndereceğiz' dersek bu doğru olmaz'
'Bugün Defne'de hastane açıldı, biz Defne'de yüzde 8 oy aldık'
'Bugün Defne'de hastane açıldı, biz Defne'de yüzde 8 oy aldık'
Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti
Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti
Erdoğan: Bunların ümüğünü sıkacağız
Erdoğan: Bunların ümüğünü sıkacağız
Zonguldak'ta istismar edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.. Yayın yasağı getirildi
Zonguldak'ta istismar edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.. Yayın yasağı getirildi
Silahlanma çağrısı yapan imam hakkında soruşturma başlatıldı
Silahlanma çağrısı yapan imam hakkında soruşturma başlatıldı
Çin'de oy verme işlemi sona erdi
Çin'de oy verme işlemi sona erdi
Soylu: Polislikte şark görevi bire düşecek
Soylu: Polislikte şark görevi bire düşecek
Türkiye onu süt banyosuyla tanımıştı, 70 kişiye dava açtı
Türkiye onu süt banyosuyla tanımıştı, 70 kişiye dava açtı
Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem
'Orta vadede, enflasyonla mücadele en temel önceliklerimizden biri'
'Orta vadede, enflasyonla mücadele en temel önceliklerimizden biri'
'KKM uygulamasının bütçeye maliyeti giderek azalmaya devam ediyor'
'KKM uygulamasının bütçeye maliyeti giderek azalmaya devam ediyor'
TBMM'nin ilk mesaisi yemin töreni
TBMM'nin ilk mesaisi yemin töreni
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı
Yurt dışı oylarında son durum: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı
Yurt dışı oylarında son durum: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı
Erdoğan: Seçimde gençlerimizden en büyük desteği biz aldık
Erdoğan: Seçimde gençlerimizden en büyük desteği biz aldık
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Benzine zam geliyor, motorine yeni zam kapıda

Petrolün (Brent) varil fiyatı 85 dolardan 75 dolara kadar gerilediği halde akaryakıt ürünlerinde indirim kısa sürdü. Motorinine gelen 76 kuruşluk zammın ardından benzine de bu gece yarısı 77 kuruşluk zam geliyor. Motorine yeni zam da kapıda...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 22 Mayıs 2023 14:26, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 14:26
Yazdır
Benzine zam geliyor, motorine yeni zam kapıda

Petrol fiyatları dünya piyasalarında düşerken, akaryakıt ürünlerinde indirim kısa sürdü. Motorinine dün gelen 76 kuruşluk zammın ardından benzine de 77 kuruşluk zam geliyor. Bu zamla birlikte benzin tekrar 20 liranın üzerine çıkacak. Motorine de kısa süre içinde yeni bir zam daha yapılacağı ifade edildi.

Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

23 Mayıs Salı saat 00.01'den itibaren geçerli olacak zamlı tarife ile benzinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa yakasında 19,81 Türk Lirası'ndan (TL) 20,58 TL'ye yükselecek. Benzin İstanbul'un Anadolu yakasında 20,53 TL'den, Ankara'da 20,93 TL'den ve İzmir'de 20,92 TL'den satılacak.

Motorine bir zam daha geliyor

Motorine dört gün önce 76 kuruş zam gelmişti. Benzin zammının akabinde motorine yine zam yapılacağı iddia edildi. Sektörün önde gelen ana dağıtım şirketleri yöneticileri bankalardaki kurla serbest piyasa kuru arasında 1.5 TL fark olduğunu belirtip, zamların süreceği bilgisi verdi.

Güncel akaryakıt fiyatları..

İstanbul
Motorin litresi 19.34
Benzinin litresi 19.81

Ankara
Motorin litresi 19.7
Benzinin litresi 20.16

İzmir
Motorin litresi 19.08
Benzinin litresi 20.15

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber