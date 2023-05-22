45 yaşındaki anaokulu öğretmeni, kansere yenik düştü
Samsun'da görev yapan 45 yaşındaki anaokulu öğretmeni Nursel Hünalp yakalandığı akciğer kanseri yenik düştü.
Atakum ilçesi Fahrettin Ulusoy İlkokulu'nda görev yapan 20 yıllık Anaokulu
Öğretmeni Nursel Hünalp, ilk lenf kanserine yakalandı. Akabinde ise yakalandığı
akciğer kanserine yenik düşen Nursel öğretmen Samsun'da tedavi gördüğü özel
bir hastanede hayatını kaybetti.
Vefat eden Nursel Hünalp'ın kendi gibi öğretmen olan eşinin 6 yıl önce vefat
ettiği ve 12 yaşında bir çocuğunun olduğu öğrenildi. Atakum Fahrettin Ulusoy
İlkokulu'ndan yayımlanan taziye mesajında ise "Okulumuz ana sınıfı öğretmeni
değerli mesai arkadaşımız Nursel Hünalp yakalandığı elim hastalık sebebiyle
hayatını kaybetmiştir. Sevenlerine, dost ve akrabalarına, ailesine sabırlar
diliyoruz. Cenazesi yarın memleketi Kastamonu Taşköprü'de toprağa verilecektir.
Acımız derin, üzüntümüz büyük. Allah gani rahmetiyle karşılasın, mekanı cennet
olsun" denildi.
Nursel Hünalp memleketi Kastamonu Taşköprü'de defnedilecek.