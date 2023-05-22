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45 yaşındaki anaokulu öğretmeni, kansere yenik düştü

Samsun'da görev yapan 45 yaşındaki anaokulu öğretmeni Nursel Hünalp yakalandığı akciğer kanseri yenik düştü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2023 14:40, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 14:56
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45 yaşındaki anaokulu öğretmeni, kansere yenik düştü

Atakum ilçesi Fahrettin Ulusoy İlkokulu'nda görev yapan 20 yıllık Anaokulu Öğretmeni Nursel Hünalp, ilk lenf kanserine yakalandı. Akabinde ise yakalandığı akciğer kanserine yenik düşen Nursel öğretmen Samsun'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Vefat eden Nursel Hünalp'ın kendi gibi öğretmen olan eşinin 6 yıl önce vefat ettiği ve 12 yaşında bir çocuğunun olduğu öğrenildi. Atakum Fahrettin Ulusoy İlkokulu'ndan yayımlanan taziye mesajında ise "Okulumuz ana sınıfı öğretmeni değerli mesai arkadaşımız Nursel Hünalp yakalandığı elim hastalık sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Sevenlerine, dost ve akrabalarına, ailesine sabırlar diliyoruz. Cenazesi yarın memleketi Kastamonu Taşköprü'de toprağa verilecektir. Acımız derin, üzüntümüz büyük. Allah gani rahmetiyle karşılasın, mekanı cennet olsun" denildi.

Nursel Hünalp memleketi Kastamonu Taşköprü'de defnedilecek.

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