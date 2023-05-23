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Memuru 5434 sayılı kanuna tabi kılan durumlar nelerdir?

Memuru, iştirakçi konumuna getirecek durumlar genel itibariyle 5510 öncesi memur olmak, yedek subaylık/vekil öğretmenlik/vekil imamlık yapmaktır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 14:00, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 15:58
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Memuru 5434 sayılı kanuna tabi kılan durumlar nelerdir?

Memuru, iştirakçi konumuna getirecek durumlar genel itibariyle 5510 öncesi memur olmak, yedek subaylık/vekil öğretmenlik/vekil imamlık yapmaktır.

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kamu kurum ve kurumları açısından 15 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

15.10.2008 tarihinden önce kişiyi 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamına getirecek durumlar yani "iştirakçi" sayacak durumlar genel itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

- Memur olmak.

- Yedek subaylık yapmak.

- Vekil imamlık yapmak.

- Vekil öğretmenlik yapmak.

Örneğin; muvazzaf askerlik hizmetini 1990 yılında yedek subay olarak yaptıktan sonra 5510 sayılı Kanundan sonra 18.09.2014 tarihinde memur olarak göreve atanan X kişisi, 2008 yılı Ekim ayı başından önce yedek subay olarak görev yapmış olduğundan hakkında 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri de uygulanacaktır.

İştirakçi olmanın özellikle emekli aylığı bağlanmasında ve emekli ikramiyesi hesabında önemli bir yer tutan ek gösterge, makam tazminatı, görev tazminatı, temsil tazminatı vb. gibi durumlardan yararlanılmasına ve 5510 sonrası memur olup bu kapsamda emekli olanlardan daha yüksek bir aylık bağlanmasına katkı sağlar.

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