Belediye Başkanlarının emekliye sevk onayını kim verir?

5510 öncesi ve sonrası belediye başkanı seçilip emekliliğini isteyen belediye başkanlarının emekliye sevk onayı belediye encümeninin kararıyla tamamlanır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "kamu görevlilerinin emekliye sevk onayları" başlığını taşıyan 48. maddesine göre, özel kanun hükümleri hariç olmak üzere yetkili makamın emekliye sevk onayı, talep tarihinden itibaren 1 ayı geçemez. 4/c kapsamındaki sigortalıların yaşlılık, malullük veya vazife malullüğü işlemleri "belediye başkanları için" "belediye encümeninin" onayı ile tekemmül eder.

5510 sayılı Kanunun bu maddesi kapsamında; 4/c kapsamında sigortalı olan belediye başkanlarının emekliye sevk onayı için belediye encümeninden karar alınması gerekmektedir. Başka bir ifade ile 4/c kapsamındaki belediye başkanlarının emekliye sevk işlemleri encümen kararı ile tamamlanır.

Belediye başkanlarının emeklilik istek dilekçesinden itibaren en geç 1 ay içerisinde belediye encümeni emekliye sevk onayını almak zorunda olup, emekliye sevk onayını vermeme gibi bir yetkisi bulunmamaktadır.