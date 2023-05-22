New York'taki Türkevi'ne saldırı: Binanın camları kırıldı

Edinilen bilgiye göre, saat 03.14'te kimliği bilinmeyen bir kişi, elinde demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı.

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