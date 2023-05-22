Haluk Levent'ten depremzede öğrencilere: Bursunuz hazır
Ahbap Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, depremde ailelerini kaybeden tüm üniversitelilere bir yıl boyunca burs verileceğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mayıs 2023 16:50, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 16:51
Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden üniversite
öğrencilerine 1 yıl boyunca ayda 5 bin TL burs verileceğini duyurdu.
Levent, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Duymayan öğrencimiz kalmasın. Depremde ailelerini kaybeden tüm üniversiteli kardeşlerime sesleniyorum. 1 yıl boyunca ayda 5 bin TL bursunuz hazır. Sadece başvurunuzu eksiksiz yapmanız yeterli! Haydi!" ifadelerini kullandı.