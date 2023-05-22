THY'nin deprem bölgesine uçuşlarda sabit fiyat uygulaması devam ediyor

Açıklamada, "Depremden etkilenen bölgelere yapılacak uçuşlarda sabit fiyat uygulamamız devam etmektedir. 1 Haziran'a kadar afet bölgelerine 550 lira olan uçuşlarımızda yerinizi ayırabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu olarak tüm vatandaşların yanında oldukları belirtildi.

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