Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2023 19:23, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 19:24
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.06'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçede kısa süreli panik oluşturdu. Depremin komşu illerde de hafif hissedildiği belirtildi.