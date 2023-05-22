Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.06'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçede kısa süreli panik oluşturdu. Depremin komşu illerde de hafif hissedildiği belirtildi.

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