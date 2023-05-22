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Şentop: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a desteğini açıklayıp Türkiye'yi rahatlatabilir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermesi çağrısında bulunarak, "Bence kendisi de bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Erdoğan'a desteğini açıklayıp Türkiye'yi rahatlatmış olur." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2023 19:37, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 19:38
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Şentop: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a desteğini açıklayıp Türkiye'yi rahatlatabilir

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Şentop, 14 Mayıs'ta tablonun ortaya çıktığını, zorlamanın manası olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun da bunu fark ettiğini dile getiren Şentop, "Esas mesele tam bağımsız, milli menfaatleri esas alan, kendi kararını kendi veren bir Türkiye tablosu. Kendisi ve kendisine destek verenler, 14 Mayıs öncesi söylemiyle bu konuyu çok net ortaya koyamadıkları, millet bu konuda onları samimi bulmadığı, onlara güvenmediği için kendilerine yeterli desteği vermedi." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun, "daha önce savunduğu görüşlerden farklı olarak Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savunduğu görüşlere yakın görüşler ifade ediyormuş gibi bir söylem içine girdiğini" belirten Şentop, Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, şöyle devam etti:

"Buna gerek yok. Böyle zorlamaya, yeniden bir güvensizlik ortamı oluşturmaya gerek yok. Bence kendisi de bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Erdoğan'a desteğini açıklayıp Türkiye'yi de bence rahatlatmış olur. Böylece önümüzdeki 5 yılı; birlik, bütünlük içerisinde bu seçimleri sonuçlandıran bir Türkiye ile güçlendiririz, taçlandırırız. Kendisi tecrübeli bir siyasetçidir sonuçta, onun da tabloyu gördüğü kanaatindeyim. Türkiye'yi lüzumsuz yere, bir vakit, zaman israfına, siyasal psikoloji anlamında zorluğa, güçlüğe sokmamak lazım. Durum açık."

Milletin tam bağımsız, kendi kararını kendi veren, yalnızca milli menfaatlerine göre karar veren bir Türkiye istediğinin altını çizen Şentop, "Bunları 14 Mayıs öncesi söylememişsin, 14 Mayıs'tan sonra bunu görmüşsün, biraz bunlara yakın şeyler söylemeye çalışıyorsun. Bence tablo ortaya çıktı. Sonuç itibarıyla böyle bir şey olduğu takdirde bence kendisi için de en doğru olan bu. Türkiye'yi bu seçimde Sayın Erdoğan'ı bir bütün olarak destekleyen bir sonuçla karşı karşıya bırakmak herkes açısından karlı olacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

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