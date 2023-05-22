Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ile görüştü
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2023 20:11, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 20:12
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi.