Isparta'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Isparta'nın Gelendost ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2023 22:28, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 22:30
Çin uyruklu Chen Yougın idaresindeki 33 ANT 738 plakalı otomobil ile Mısır uyruklu Muhamet Hamadua yönetimindeki 48 JD 663 plakalı otomobil, Konya-Isparta kara yolu Akmecit mevkisinde çarpıştı.
Kazada, ağır yaralanan Hamadua, kaldırıldığı Gelendost Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Yougın ile araçlardaki 3 kişi, Yalvaç ve Eğirdir Devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.