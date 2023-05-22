Muharrem İnce'den, hastane odasından paylaşım

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim." ifadesini kullandı. İnce, paylaşımında hastanede bulunduğu sırada çekilen fotoğrafa da yer verdi.

İnce'nin, hastanede sindirim sistemi rahatsızlığına ilişkin bazı tetkikler yapıldıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.