23 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları
23 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antakya'da Millet Buluşması'na katılacak, çadır alanını ziyaret edecek.
(Hatay/14.00/15.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Maltepe Sanayici ve İşadamları Derneği ile Atatürk Caddesi'nde AK Nokta'yı ziyaret edecek, Birlik Vakfı'nın "Başlasın Türkiye Yüzyılı" konferansına katılacak.
(İstanbul/10.30/12.00/14.00)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmanbey Tekstilcileri ve Şişlili İş İnsanları ile kahvaltıya katılacak, bir otelde düzenlenen şehit ve gazi aileleri ile yemek programına iştirak edecek.
(İstanbul/09.30/19.00)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çekmeköy'de Balparmak, Sancaktepe'de Aydın Tekstil firmalarını ziyaret edecek, Üsküdar Sahili'nde vatandaşlarla bir araya gelecek
(İstanbul/14.30/15.30/17.00)
4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenler Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Kanaat Önderleri İstişare Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/20.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayapa, Hasanağa ve Akçalar mahallelerini ziyaret edecek, "Sivil Toplum Kuruluşları ile Büyük Buluşma" etkinliğine katılacak.
(Bursa/14.30/15.30/16.30/19.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- TÜİK, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini ve iş gücü girdi endekslerini, nisan ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için, yurtdışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy kullanma süreci devam ediyor.
SPOR
1- 2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, hazırlık maçında Yunanistan'ı konuk edecek.
(İstanbul/19.00)
2- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off yarı final mücadelesinde Kastamonu Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor ve Konyaaltı Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor ikinci maçları yapılacak.
(Kastamonu/15.00/Antalya/16.00)