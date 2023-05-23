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Özdağ kararını bugün duyuracak!

ATA İttifakı'nın bileşeni olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Oğan'ın kendilerini temsil etmediğini vurguladı. Özdağ 2. tur ile ilgili kararını bugün açıklayacak

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 07:31, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 07:40
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Özdağ kararını bugün duyuracak!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ikinci tur öncesinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. 1 saatlik görüşme sonrasında Kurtulmuş, oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Kurtulmuş, Suriye'de normalleşme ile göçmenlerin ülkelerine dönüşünün takvimlendirildiğini belirterek "Önümüzdeki dönemde 1 milyon Suriyelinin geriye dönüşünü sağlayacak oradaki konutların yapımı meselesi zaten gündemimizde" diye konuştu. Kurtulmuş, "Bizim açımızdan son derece faydalı bir görüşme imkanı bulduk" dedi.

Özdağ "Türkiye'nin en önemli meselesi olan sığınmacı ve kaçaklar meselesinde gündeme getirdiğimiz çözüm önerilerini paylaştık. Çok faydalı görüşme olduğunu ben de düşünüyorum. Arkadaşlarımızla bu görüşmenin sonuçları konusunda bir değerlendirmeyi Divan'da yapacağız" diye konuştu.

Ahlatlıbel'de buluştular

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kararını bugün açıklayacak olan Ümit Özdağ, dün CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından dün Ankara'da buluştu. İkili, görüşmeyi daha önceleri 6'lı Masa liderlerinin görüştüğü, CHP'li Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlatlıbel Sosyal Tesislerinde yaptı. Özdağ, Oğan'ın kararının kendilerini bağlamadığını belirterek kararını bugün 11.00'de açıklayacağını belirtti.

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