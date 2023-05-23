Çalışanı kovup Twitter'da paylaştılar, cezayı yediler

Ankara'da bir firma, müdürlerden birini kovarak resmi Twitter hesabından "Yaptığı usulsüzlükler sebebi ile işten atılan ...'nın sizlere vermiş olduğu rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz" paylaşımında bulundu. İş akdine haksız şekilde son verildiğini düşünen şahıs da bu konuyu Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (KVKK) bildirdi. Davacı, söz konusun Tweet'in silinmesi için ihtarda bulunduğunu ancak karşı tarafın buna hiçbir şekilde cevap vermediğini beyan etti. Konuyla ilgili inceleme başlatan KVKK, şirketten savunma istedi.

Firmadan yapılan açıklamada "İlgili kişinin, ticari itibarımızı zedelemeye yönelik faaliyetleri oldu. Adımıza sahte kaşe yaptırıp haciz işlemi uygulatmaya çalıştı. Bütün müşterilerimize 'Firmamız mali olarak kapanmıştır.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ