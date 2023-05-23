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Gaffar Okkan suikastının failleri uluslararası güçlermiş

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre Diyarbakır'ın şehit edilen Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın sırdaşı Ali İnci, şöyle dedi: HÜDA PAR'ı suçlayan CHP, topluma gerçek katillere oy verdirtmeye çalışıyor. Vatan diyen gençleri suçlayanlar, terör baronları ve hainlerle alenen iş birliği yapıyor...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 07:53, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 07:56
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Gaffar Okkan suikastının failleri uluslararası güçlermiş

Diyarbakır'da karanlık ellerin 24 Ocak 2001'de katlettiği Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan suikastı HÜDA PAR üzerinden yeniden gündem oldu. Dönemin önemli tanıkları alçak suikastın bilinmeyenlerini gazetemize anlattı. Gaffar Okan'ın sırdaşı ve en yakın arkadaşı Ali İnci, suikasttan birkaç gün önce onunla uzun uzun konuştuğunu ve çarpıcı ifadelerde bulunduğunu söyleyerek şunları söyledi: Ali Gaffar şehit edilmeden birkaç ay önce baba ocağı Hendek'e geldi.

Sabaha kadar konuştuk. Konu Diyarbakır ve bölge genelindeki gelişmelerdi. Hatta bir ara babası Fikri Amca yanımıza gelip 'Yeter evladım, artık uyuyun' diye sitem etti. Sonra tekrar Diyarbakır'a gitti. Birkaç hafta sonra kayınbabası vefat etti ve geri geldi.

YILMAZ BİLGEN

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