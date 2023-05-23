Yeni hedef terörün tamamen bitmesi

AK Parti hükümetleri 20 yıl boyunca Doğu ve Güneydoğu'yu terörden arındırarak vatandaşa nefes aldırırken, yeni hedef terörün tamamen vatandaşın gündeminden çıkarılması. Bunun için, terörün panzehri olan 'demokrasi' ve 'istikrar' ön planda tutulacak.

AK Parti kaynakları yeni dönemde terör ve terörizmle mücadele rotası hakkında şu değerlendirmeleri yaptı: Hukuk devleti çerçevesinde 'önleyicilik' yaklaşımıyla temel stratejimiz, toplumsal kaynaklarıyla birlikte terörizme karşı topyekün bir mücadeleyi kurumsallaştırmak.

EMRAH ÖZCAN