WhatsApp içerisinde mesaj düzenleme dönemi başladı

Geçtiğimiz saatlerde sayfanın altındaki paylaşım ile üstü kapalı reklamı yapılan özellik biraz önce Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından resmi olarak duyuruldu. Artık WhatsApp içerisinde gönderdiğiniz bir mesajı 15 dakika içerisinde düzenleyebileceksiniz. Bu sayede yapılan ufak yazım hataları için

"silip yeniden gönderme"

ya da "

yeni mesaj yazma

" sürecini tamamen ortadan kaldıracak olan şirket, bu adımıyla kullanıcıları oldukça memnun etmiş durumda. Yeni imkan hakkında platformdan yapılan açıklamada şunlara yer

verildi

"Bundan böyle bir hata yaptığınızda veya fikrinizi değiştirdiğinizde, göndermiş olduğunuz mesajları düzenleyebilirsiniz. Basit bir imla hatasını düzeltmekten mesaja ekstra bağlam eklemeye kadar birçok durumda, sohbetleriniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlamaktan heyecan duyuyoruz. Tek yapmanız gereken, son on beş dakika içerisinde gönderilen bir mesaja uzun basıp menüden 'Düzenle' düğmesini seçmek. Düzenlenmiş mesajların yanında 'düzenlendi' ibaresi görünür. Böylece mesajlaştığınız kişiler, düzenleme geçmişini görmeden düzenlemenin farkında olur. Tüm kişisel mesajlarda, medya içeriklerinde ve aramalarda olduğu gibi, mesajlarınız ve yaptığınız düzenlemeler de uçtan uca şifreleme ile korunur. Bu özellik şu anda kullanıcılara küresel olarak kademeli bir şekilde sunuluyor ve önümüzdeki haftalarda herkesin kullanımına açılmış olacak."

Güncelleme 20:25:

Platformun başındaki isim Will Cathcart, özellik için "önümüzdeki birkaç hafta içinde herkese gelecek" açıklamasında bulundu.

Uygulama için bundan önce duyurulan yeni özellik ise Sohbet Kilidi olmuştu. Bu konuda firmadan yapılan açıklamada şunlar

aktarılmıştı

"Bugün, en samimi sohbetlerinizin gizliliğini korumak için fazladan bir güvenlik katmanı eklemenize olanak tanıyan Sohbet Kilidi adını verdiğimiz yeni bir özelliği kullanımınıza sunmanın heyecanını yaşıyoruz.

Bir sohbeti kilitlemek, bu yazışmayı gelen kutusundan çıkarır ve yalnızca cihazınızın parolasıyla veya parmak izi gibi biyometrik bilgilerle erişilebilen, kendine özel bir klasörün içine yerleştirir. Ayrıca bu sohbetin içeriğini bildirimlerde de otomatik olarak gizler. Bu özelliğin, bazen telefonlarını ailelerinden biriyle paylaşması gereken kişiler veya telefonunuz başka birisinin elindeyken çok özel bir mesajın geldiği zamanlar için son derece kullanışlı olacağını düşünüyoruz. Bir sohbeti kilitlemek istediğinizde, bire bir sohbetin veya grubun adına dokunup kilitleme seçeneğini açmanız yeterli olacak. Bu sohbetlerin kilidini açmak istediğinizde ise gelen kutunuzu yavaşça aşağı çekin ve telefon parolanızı veya biyometrik bilginizi girin."

Can TUNÇER

Kaynak: Log.com