Sokaktaki kavgayı izleyen genç kız camdan düşerek öldü

Dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre 16 yaşındaki I.B. sokakta kavga eden iki grubu izlemek için balkonda bulunan sehpanın üzerine çıktı. Zeminin kayganlığını hesaba katmayan genç kız sehpanın kayması sonucu camdan düştü.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç kızın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.