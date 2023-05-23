Sokaktaki kavgayı izleyen genç kız camdan düşerek öldü
İstanbul Küçükçekmece'de sokaktaki kavgayı izlemek isteyen genç kız, kavgayı seyrettiği esnada ayağı kayarak camdan düşerek hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 08:09, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 08:10
Dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre 16 yaşındaki I.B. sokakta kavga eden iki grubu izlemek için balkonda bulunan sehpanın üzerine çıktı. Zeminin kayganlığını hesaba katmayan genç kız sehpanın kayması sonucu camdan düştü.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç kızın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.