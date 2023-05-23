Okul müdürünün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Çayırova ilçesine bağlı Hanife Soykan Ortaokulu Müdürü Mevlüt Bingöl, okulun ön tarafında iki öğrencinin kavga ettiğini görünce müdahale ederek öğrencileri ayırdı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 08:20, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 08:14
Olayın ardından kavgaya karışan ve başka okulda öğrenim gören öğrencinin yakınları okula gelerek Bingöl'e saldırdı.
Olayı gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, darbedilen okul müdürü hastaneye kaldırıldı.
Müdürü darbederek olay yerinden uzaklaşan şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor.