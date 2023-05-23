Reuters: MB net döviz rezervleri büyük ihtimalle ekside

Net rezervlerde de sert bir düşüş yaşanmıştı.

Geçen hafta yayımlanan önceki haftaya dair verilerde, brüt döviz rezervlerinin bir haftada 9 milyar dolar azaldığı görülmüştü.

Böylece brüt rezervler 101,5 milyar dolara düşmüş olacak.

Bankacıların brüt rezervlerdeki azalış hesapları 3,3 ile 3,7 milyar dolar arasında değişti.

Bu net döviz rezervi hesaplamasına, diğer ülkelerle yapılan swap anlaşmaları dahil.

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