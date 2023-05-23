Reuters: MB net döviz rezervleri büyük ihtimalle ekside
Reuters'a konuşan beş bankacılık sektörü uzmanı, Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervlerinin geçen hafta 3,5 milyar dolar azaldığını, net rezervlerin büyük ihtimalle 2002'den bu yana ilk defa eksiye düştüğünü hesapladı.
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 09:38, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 09:38
Bu net döviz rezervi hesaplamasına, diğer ülkelerle yapılan swap anlaşmaları dahil.
Bankacıların brüt rezervlerdeki azalış hesapları 3,3 ile 3,7 milyar dolar arasında değişti.
Böylece brüt rezervler 101,5 milyar dolara düşmüş olacak.
Merkez Bankası'nın haftalık verileri Perşembe günleri yayımlanıyor.
Geçen hafta yayımlanan önceki haftaya dair verilerde, brüt döviz rezervlerinin bir haftada 9 milyar dolar azaldığı görülmüştü.
Net rezervlerde de sert bir düşüş yaşanmıştı.