Yapı ruhsatı verilen bina sayısı ilk çeyrekte azaldı

AYM'den ankesörlü ve ardışık aramayla FETÖ'den mahkumiyete ilişkin karar
AYM'den ankesörlü ve ardışık aramayla FETÖ'den mahkumiyete ilişkin karar
Kaskoda Bugüne Özel 200 TL Net İndirim!
Kaskoda Bugüne Özel 200 TL Net İndirim!
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına 5 gün kaldı
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına 5 gün kaldı
Kamu borçlarına yapılandırmada süre uzatılıyor
Kamu borçlarına yapılandırmada süre uzatılıyor
Memur ve emekli zammı için rakam ortaya çıktı
Memur ve emekli zammı için rakam ortaya çıktı
Piyasalar kritik virajda TL üzerindeki baskı artıyor
Piyasalar kritik virajda TL üzerindeki baskı artıyor
AK Parti'de kabine kulisleri: 3 bakan göreve devam edebilir
AK Parti'de kabine kulisleri: 3 bakan göreve devam edebilir
Özdağ kararını bugün duyuracak!
Özdağ kararını bugün duyuracak!
'EYT'liler bütün haklarını 'birikmiş' olarak alacak'
'EYT'liler bütün haklarını 'birikmiş' olarak alacak'
Bakan Nebati'den 'asgari ücret' açıklaması: Ara zam yapacağız
Bakan Nebati'den 'asgari ücret' açıklaması: Ara zam yapacağız
Depremzede öğrencilere burs ve yurt imkanı
Depremzede öğrencilere burs ve yurt imkanı
Erdoğan: Afet Bakanlığı kurulması gündeme gelebilir
Erdoğan: Afet Bakanlığı kurulması gündeme gelebilir
Şentop: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a desteğini açıklayıp Türkiye'yi rahatlatabilir
Şentop: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a desteğini açıklayıp Türkiye'yi rahatlatabilir
118 yıllık okul: Öğrenciler 94 yıldır kesintisiz ders görüyor
118 yıllık okul: Öğrenciler 94 yıldır kesintisiz ders görüyor
Sinan Oğan: 2. turda Erdoğan'ı destekleyeceğiz
Sinan Oğan: 2. turda Erdoğan'ı destekleyeceğiz
Bakan Soylu: O kiraları arttıranların ümüklerini sıkacağız
Bakan Soylu: O kiraları arttıranların ümüklerini sıkacağız
New York'taki Türkevi'ne saldırı: Binanın camları kırıldı
New York'taki Türkevi'ne saldırı: Binanın camları kırıldı
Diyanet vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı
Diyanet vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı
Göç İdaresi: Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 554 bini geçti
Göç İdaresi: Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 554 bini geçti
İYİ Parti, Haziranda kurultay yapacak
İYİ Parti, Haziranda kurultay yapacak
Benzine zam geliyor, motorine yeni zam kapıda
Benzine zam geliyor, motorine yeni zam kapıda
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi 11 isimden istifa
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi 11 isimden istifa
18 yaşına yeni girenler 2. turda oy kullanacak mı?
18 yaşına yeni girenler 2. turda oy kullanacak mı?
Hatay'da açılan Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı
Hatay'da açılan Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı
Seçim tahmini tutan anket şirketi 2. tur anketini açıkladı
Seçim tahmini tutan anket şirketi 2. tur anketini açıkladı
AK Parti'li Canikli'den 'sermaye kontrolü' iddialarına ilişkin açıklama
AK Parti'li Canikli'den 'sermaye kontrolü' iddialarına ilişkin açıklama
'Türkiye ekonomisi büyüme performansıyla birçok ülkeye fark atmıştır'
'Türkiye ekonomisi büyüme performansıyla birçok ülkeye fark atmıştır'
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
AK Parti tam kadro sahada: Hedef 2018'in üzerine çıkmak
AK Parti tam kadro sahada: Hedef 2018'in üzerine çıkmak
Bakan Dönmez'den müjde: Doğu Karadeniz'de petrol bulma ihtimalimiz var
Bakan Dönmez'den müjde: Doğu Karadeniz'de petrol bulma ihtimalimiz var
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yapı ruhsatı verilen bina sayısı ilk çeyrekte azaldı

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azalış gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 10:28, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 10:29
Yazdır
Yapı ruhsatı verilen bina sayısı ilk çeyrekte azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023'ün birinci çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde yıllık bazda belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen daire sayısı yüzde 0,7 artarken bina sayısı yüzde 9,2 ve yüz ölçümü yüzde 2,1 azaldı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 26,7 milyon metrekare olurken bunun 14,2 milyon metrekaresinin konut, 7,1 milyon metrekaresinin konut dışı ve 5,4 milyon metrekaresinin ise ortak kullanım alanı olduğu görüldü.

Kullanma amacına göre en yüksek pay 16,9 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 2,5 milyon metrekareyle bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

- Yapı kullanma izin belgesi

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı, söz konusu çeyrekte 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 10,5, daire sayısı yüzde 19 ve yüz ölçümü yüzde 17,2 azaldı.

Bu yapıların toplam yüz ölçümü 25,2 milyon metrekare olarak hesaplanırken bunun 14,4 milyon metrekaresini konut, 5,2 milyon metrekaresini konut dışı ve 5,7 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanma amacına göre en yüksek pay 18,7 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 1,6 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber