AYM'den ankesörlü ve ardışık aramayla FETÖ'den mahkumiyete ilişkin karar
AYM'den ankesörlü ve ardışık aramayla FETÖ'den mahkumiyete ilişkin karar
Kaskoda Bugüne Özel 200 TL Net İndirim!
Kaskoda Bugüne Özel 200 TL Net İndirim!
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına 5 gün kaldı
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına 5 gün kaldı
Kamu borçlarına yapılandırmada süre uzatılıyor
Kamu borçlarına yapılandırmada süre uzatılıyor
Memur ve emekli zammı için rakam ortaya çıktı
Memur ve emekli zammı için rakam ortaya çıktı
Piyasalar kritik virajda TL üzerindeki baskı artıyor
Piyasalar kritik virajda TL üzerindeki baskı artıyor
AK Parti'de kabine kulisleri: 3 bakan göreve devam edebilir
AK Parti'de kabine kulisleri: 3 bakan göreve devam edebilir
Özdağ kararını bugün duyuracak!
Özdağ kararını bugün duyuracak!
'EYT'liler bütün haklarını 'birikmiş' olarak alacak'
'EYT'liler bütün haklarını 'birikmiş' olarak alacak'
Bakan Nebati'den 'asgari ücret' açıklaması: Ara zam yapacağız
Bakan Nebati'den 'asgari ücret' açıklaması: Ara zam yapacağız
Depremzede öğrencilere burs ve yurt imkanı
Depremzede öğrencilere burs ve yurt imkanı
Erdoğan: Afet Bakanlığı kurulması gündeme gelebilir
Erdoğan: Afet Bakanlığı kurulması gündeme gelebilir
Şentop: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a desteğini açıklayıp Türkiye'yi rahatlatabilir
Şentop: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a desteğini açıklayıp Türkiye'yi rahatlatabilir
118 yıllık okul: Öğrenciler 94 yıldır kesintisiz ders görüyor
118 yıllık okul: Öğrenciler 94 yıldır kesintisiz ders görüyor
Sinan Oğan: 2. turda Erdoğan'ı destekleyeceğiz
Sinan Oğan: 2. turda Erdoğan'ı destekleyeceğiz
Bakan Soylu: O kiraları arttıranların ümüklerini sıkacağız
Bakan Soylu: O kiraları arttıranların ümüklerini sıkacağız
New York'taki Türkevi'ne saldırı: Binanın camları kırıldı
New York'taki Türkevi'ne saldırı: Binanın camları kırıldı
Diyanet vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı
Diyanet vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı
Göç İdaresi: Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 554 bini geçti
Göç İdaresi: Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 554 bini geçti
İYİ Parti, Haziranda kurultay yapacak
İYİ Parti, Haziranda kurultay yapacak
Benzine zam geliyor, motorine yeni zam kapıda
Benzine zam geliyor, motorine yeni zam kapıda
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi 11 isimden istifa
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi 11 isimden istifa
18 yaşına yeni girenler 2. turda oy kullanacak mı?
18 yaşına yeni girenler 2. turda oy kullanacak mı?
Hatay'da açılan Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı
Hatay'da açılan Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı
Seçim tahmini tutan anket şirketi 2. tur anketini açıkladı
Seçim tahmini tutan anket şirketi 2. tur anketini açıkladı
AK Parti'li Canikli'den 'sermaye kontrolü' iddialarına ilişkin açıklama
AK Parti'li Canikli'den 'sermaye kontrolü' iddialarına ilişkin açıklama
'Türkiye ekonomisi büyüme performansıyla birçok ülkeye fark atmıştır'
'Türkiye ekonomisi büyüme performansıyla birçok ülkeye fark atmıştır'
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
AK Parti tam kadro sahada: Hedef 2018'in üzerine çıkmak
AK Parti tam kadro sahada: Hedef 2018'in üzerine çıkmak
Bakan Dönmez'den müjde: Doğu Karadeniz'de petrol bulma ihtimalimiz var
Bakan Dönmez'den müjde: Doğu Karadeniz'de petrol bulma ihtimalimiz var
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

AYM'den ankesörlü ve ardışık aramayla FETÖ'den mahkumiyete ilişkin karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü/sabit hatlar üzerinden iletişim kaydı belirlenen kişinin, elde edilen kayıtların delil olarak kullanılamayacağı yönündeki başvurusunda hak ihlali iddiasını reddetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 10:55, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 10:57
Yazdır
AYM'den ankesörlü ve ardışık aramayla FETÖ'den mahkumiyete ilişkin karar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018'de 40 ankesörlü telefon için "iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması" talebinde bulunuldu. Talep, sulh ceza hakimliğince kabul edildi. Başlatılan işlemler kapsamında 137 askerin ankesörlü ve ardışık arandığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında 24 kez ardışık, 46 kez de tekil arandığı tespit edilen bir astsubay hakkında FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle kamu davası açıldı. Yargılama sonunda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan astsubay hakkındaki hüküm de Yargıtay tarafından onandı.

Ankesörlü sabit telefonlara ilişkin verilen dinleme kararıyla kendi GSM hattına ilişkin HTS kayıtlarının hukuka aykırı elde edildiğini, bunun hukuka aykırı delil niteliğinde olduğunu ve mahkumiyete esas alınamayacağını ileri süren sanık astsubay, Anayasa Mahkemesine hak ihlali iddiasıyla bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 36'ncı maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edilmediğine hükmetti.

- Kararın gerekçesinden

Anayasa Mahkemesinin kararında, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yargılamalarda ankesörlü/kontörlü hatlara ilişkin alınan telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespiti kararı üzerine temin edilen HTS kayıtlarının hukuki niteliğinin Yargıtayın birçok kararında değerlendirildiği ifade edildi.

Yargıtay kararlarında, FETÖ mensuplarının örgütsel toplantılara devam etmek için kamuya açık market, büfe vb. yerlerdeki sabit hat veya ankesörlü hatları özel yöntemlerle kullandıklarının tespit edildiği aktarılan kararda, bu hatlara yönelik iletişimin tespiti kararları alınarak HTS kayıtlarının incelenmesinin mümkün olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

HTS kayıtlarının getirtilerek şüpheli olabilecek kişilerin tespiti amacıyla kolluk birimlerince teknik analiz yapılmasının bariz takdir hatası veya açık bir keyfilik içermediğine işaret edilen kararda, "HTS kayıtlarının incelenmesi üzerine tüm kayıtlar içerisinde yer alan ve soruşturma konusu suçla ilgisi bulunmadığı belirlenen kişiler elendikten sonra yapılan analizler doğrultusunda suçun şüphelisi olabilecek kişilere ulaşılmasının da hukuka uygun olduğu sonucuna varılmıştır." tespitine yer verildi.

Yargılama aşamasında adli makamların, HTS verilerinin gerçekliği veya güvenirliğiyle ilgili olarak gerekli araştırma, inceleme ve değerlendirmelerde bulundukları kaydedilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Başvurucunun kullanımındaki GSM hattından telekomünikasyon yoluyla kurulan iletişimlerin tespiti kararları doğrultusunda elde edilen HTS verilerinin delil olarak kullanılmasının kanuni bir temele dayanmadan veya hukuka aykırı şekilde elde edildiğine yönelik iddialar açısından bir ihlal bulunmadığı değerlendirilmiştir. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber