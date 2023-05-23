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Bu ilçede bitmek bilmeyen depremler ilçe sakinlerini tedirgin ediyor

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen artçı depremler nedeniyle ilçedeki vatandaşların tedirginliği sürüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 11:17, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 11:18
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Bu ilçede bitmek bilmeyen depremler ilçe sakinlerini tedirgin ediyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde etkili olurken, binlerce insan hayatını kaybetmişti. Bölgedeki sarsıntılar yerini artçılara bıraktı. Artçı depremlerin halen devam ettiği Göksun ilçesinde vatandaşlar ise panik hali sürüyor. Evlere girmekte güçlük çektiklerini söyleyen Göksun halkı, artçı depremlerin her gün meydana geldiğini söyledi.

Ramazan Şahan isimli depremzede, "Korku var ama insanlar da bir yerde alıştı artık. Evimizin etrafı çadır ile dolu. Adapte oldular. Depremler sonrası genellikle çocuklar ve genç kızlar çok korkuyor" dedi.

Bir başka depremzede Selami Yener ise, "Biz çadırda kalıyoruz bu artçı depremler zorluyor bizi korkuyoruz. Çocuklar ve kadınlar ağlıyor. İlk günkü gibi panikler devam ediyor. Her dakika panik var, çadırdan eve giremiyoruz" dedi.

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