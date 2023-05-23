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Malatya'da deprem konutlarının yapımı devam ediyor

Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce bölgesindeki konutların yapım müdürü Olcay Kazan:- "7 gün 24 saat çalışarak 7 ay sonra ilk etap konutları hak sahiplerine teslim etmek istiyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 11:58, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 11:59
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Malatya'da deprem konutlarının yapımı devam ediyor

- Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından temeli atılan binaların yapımı sürüyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Malatya'da ihalesi tamamlanan 11 bin 634 konut, cami ve ticarethanelerin yapımına bir süre önce başlandı. Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce mevkisinde de etaplar halinde inşası süren afet konutlarının bazılarında beton blok kurulumu tamamlandı. Bu binalarda merdiven, dış cephe ve tuğla duvarların yapımına geçildi.

Konutların yapım müdürü Olcay Kazan, AA muhabirine, sorumluluk alanlarında iki etap halinde konut yapımını sürdürdüklerini, ilk etapta 1180, ikinci etapta ise 806 konutun inşa edileceğini söyledi.

Kazan, ilk etabın 7, ikinci etabın ise 9 ay sonra tamamlanacağına işaret ederek, "7 gün 24 saat çalışarak 7 ay sonra ilk etap konutları hak sahiplerine teslim etmek istiyoruz." dedi.

- "Zeminimiz çok sağlam"

Binaların radye temel ve tünel kalıp sistemiyle yapıldığını anlatan Kazan, şöyle devam etti:

"Tünel kalıp deprem konusunda en güvenlikli sistemdir. Aynı zamanda zeminimiz çok sağlam. Kırıcılarla kaya kırımları yapıyoruz. Bununla birlikte bloklarda ince işlerimize de başlandı. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kaba inşaatı olan blokumuzda direkt ince işlere başlıyoruz."

Kazan, sorumluluk sahalarında 5'i kule, 8'i mobil olmak üzere 13 vinç, 19 ekskavatör, 32 kamyon, dozerler ve çeşitli iş makineleriyle yapım çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

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