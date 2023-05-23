İzmir, Manisa ve Aydın ve Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinden sonra İzmir'in iç kesimleri, Aydın, Manisa ile güney ilçeleri başta olmak üzere Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.