Ardahan'da askeri aracın devrildiği kazada 5 asker yaralandı
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 13:48, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 14:29
Türkiye-Gürcistan sınırındaki Kurtkale köyünün Meşelik mevkisinde devriye görevindeki askeri araç, şarampole devrildi.
Kazada, araçtaki askerler V.O, M.K.Ç, A.Ş, B.Y. ve B.A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralanan askerler, 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Çıldır, ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.