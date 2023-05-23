Ümit Özdağ, 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar' demişti

Türkiye 28 Mayıs'ta sandığa giderek Cumhurbaşkanlığı seçimi için tercihini gerçekleştirecek.

Ata İttifakı'nın ikinci tur kararı merakla beklenirken dün kameraların karşısına geçen Sinan Oğan ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını açıkladı. Ancak Sinan Oğan'ın aday gösteren Vatan Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekeleceğini açıklaması bekleniyor

ÖZDAĞ, KILIÇDAROĞLU'NA MUTABAKAT METNİ SUNDU

Zafer Partisi lideri Ümit özdağ bugün yaptığı açıklamada, "Mutabakat metnini sundum, umarım olumlu cevabını iletecek." dedi.

SÖZLERİ TEKRAR GÜNDEM OLDU

Siyasette görüşmeler ardı arkasına gelirken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sözleri tekrardan gündem oldu.

"KILIÇDAROĞLU KAZANIRSA İÇ SAVAŞ ÇIKAR"

Bu gelişmeler Özdağ'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı, "Kılıçdaroğlu kazanırsa ülkede iç savaş çıkar." sözlerini akıllara getirdi.

Özdağ, 9 Eylül 2022'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu vurguladığı açıklamasında şunları söylemişti:

"Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar. Belediye başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasında etkileşim yoğunlaşır. Bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde karışıklıklar çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler ve Türkiye iç savaşı çıkar."