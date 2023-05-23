Adana'da FETÖ'nün 'ev abisi' olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol tedbiri uygulanan M.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen M.A. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık M.D'nin ifadelerine yer verildi.

M.A. ile örgüte ait evde sohbet toplantılarına katıldıklarını belirten tanık, "Biz M.A. ile FETÖ'ye bağlı evde kalıyorduk. Bu evde örgüt elebaşına ait kitaplar okutuluyordu. Ben bölge talebe mesulü olarak faaliyet yürütüyordum. M.A. ise örgüt içinde 'ev abiliği' görevini yapıyordu. Ayrıca örgütsel faaliyetleri için farklı kod isimleri kullanıyordu." ifadesini kullandı.

İddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı anlatılan M.A'nın örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği bilgisine de yer verildi.

Sanığın "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiği, örgüt evine çağırdığı öğrencileri üniversite veya askeri okul kazandıktan sonra da takip ettiği, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı, il dışındaki askeri öğrencilerin takibini yaptığı ve örgütsel sohbetlere katıldığı belirtilen iddianamede, M.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanık M.A, iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.