Sağduyu Partisi Kurucusu Coşan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
Sağduyu Partisi Kurucusu ve Onursal Başkanı Muharrem Nureddin Coşan, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 15:34, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 15:36
Sağduyu Partisinden yapılan açıklamaya göre, Muharrem Nureddin Coşan, Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin Türk halkına hitaben mesaj yayımladı.
Coşan, mesajında Türkiye Yüzyılı vurgusu yaparak, Erdoğan'ı destekledi.