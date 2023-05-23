Sağduyu Partisi Kurucusu Coşan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Sağduyu Partisinden yapılan açıklamaya göre, Muharrem Nureddin Coşan, Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin Türk halkına hitaben mesaj yayımladı.

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