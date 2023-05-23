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Edirne'de iş insanlarının desteğiyle alınan 21 araç emniyet müdürlüğüne teslim edildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere iş insanlarının desteğiyle satın alınan 21 araç törenle teslim edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 15:43, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 16:02
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Vali H. Kürşat Kırbıyık, İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Edirne'de asayişin, sahip olduğu coğrafi konum, konjonktürel ve demografik yapısı nedeniyle önemli bir başlık olduğunu söyledi.

Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan sınır kapıları, yurt dışından gelen misafirler, gurbetçiler, üniversite öğrencilerin oluşturduğu hareketlilik ve güney ilçelerdeki yaz turizm yoğunluğunun Edirne'nin kendi ölçeğinin üzerinde bir hareketlilik oluşturduğunun altını çizen Kırbıyık, "Bu hareketliliğin doğru şekilde yönetilmesi, doğru şekilde takip edilmesi, kontrol altında tutulması son derece önemli. Gerek İl Emniyet Müdürlüğümüz gerek İl Jandarma Komutanlığımız sahada var güçleriyle mücadele ediyorlar." dedi.

Kırbıyık, asayiş, terör, uyuşturucu ve diğer bağlı suçların düşüşünde son dönemde yüz güldürecek sonuçlar elde edildiğini, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında asayiş olaylarında bir azalma trendine girildiğini dile getirdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğünü ve İl Jandarma Komutanlığını mümkün olan en güçlü durumda tutmak için gerekli planlama ve takviyelerin yapıldığını ifade eden Kırbıyık, "Bu gereksinimi tespit ettiğimiz için siz değerli arkadaşlarımıza, iş dünyasının çok kıymetli mensuplarına bu sorunumuzu iletme gereği hissettik. İpsala, Keşan ve Uzunköprü'de toplantılarda sizlerle bir araya geldik. Genel durumu aktardık ve aslında biraz da işi sizin vicdanınıza ve kanaatinize bıraktık sağ olun. Bize de çok fazla yük oluşturmadan, her üç ilçemizde ve ilimizin diğer noktalarında bizim beklentimizin de üzerinde bir katkı sağlandı, 21 araç tedarik edildi." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar da sundukları hizmette polis vatandaş iş birliğinin kendileri için büyük önem arz ettiğini belirtti.

Polis ile halk arasındaki ilişkilerin etkinliğinin, kentin huzuru ve emniyetini de etkin kılacağını söyleyen Alçalar, "Bu noktada Edirneli iş insanlarımızın yapmış olduğu bağışlarla İl Emniyet Müdürlüğümüz bünyesine kazandırılan yeni hizmet araçlarımız polis vatandaş iş birliğinin en güzel örneklerinden biridir." dedi.

Konuşmaların ardından araçların satın alınmasına katkı sunan kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile iş insanlarına plaket ve teşekkür belgeleri verildi.

Müdüriyet bahçesinde kurban kesimi ve dua edilmesinin ardından araçlar, emniyet personeline teslim edildi.

Törene ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez ve emniyet mensupları katıldı.

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