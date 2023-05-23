İzmir'de apartman dairesinde çıkan yangında 59 yaşındaki kadın öldü

Öte yandan Hammude'nin mide küçültme operasyonu için hafta sonu Almanya'dan İzmir'e geldiği ve kardeşine ait dairede kaldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Zafertepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında yangın çıktı.

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