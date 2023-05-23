İstanbul'da bir camideki görüntüler nedeniyle imam açığa alındı
Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki camide kaydedilen görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında cami imamını açığa aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 15:58, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 16:00
Alınan bilgiye göre, bazı basın yayın organlarındaki, Sultangazi'de bir camide kaydedildiği iddia edilen görüntülere ilişkin dün soruşturma başlatan başkanlık, soruşturma kapsamında cami imamı M.G'nin açığa alınmasını kararlaştırdı.