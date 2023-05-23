YÖK, Uluslararası Araştırmacı Projelerine başvuru süresini uzattı
YÖK, Uluslararası Araştırmacı Projelerine başvuru süresini uzattı
Kaskoda Bugüne Özel 200 TL Net İndirim!
Kaskoda Bugüne Özel 200 TL Net İndirim!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da bir camideki görüntüler nedeniyle imam açığa alındı
İstanbul'da bir camideki görüntüler nedeniyle imam açığa alındı
Yurt dışında kullanılan oyların bir bölümü Türkiye'ye getirildi
Yurt dışında kullanılan oyların bir bölümü Türkiye'ye getirildi
Kılıçdaroğlu: Tek kuruş almadan hepinize evlerin tapusunu vereceğiz
Kılıçdaroğlu: Tek kuruş almadan hepinize evlerin tapusunu vereceğiz
Abdüllatif Şener: Kılıçdaroğlu kazanırsa, hiçbir sözünü yerine getiremez
Abdüllatif Şener: Kılıçdaroğlu kazanırsa, hiçbir sözünü yerine getiremez
Memura kira desteği nasıl olacak?
Memura kira desteği nasıl olacak?
Kamu işçisi zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Kamu işçisi zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Tekirdağ'da YSP'li sandık müşahidi dahil 24 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ'da YSP'li sandık müşahidi dahil 24 kişi gözaltına alındı
Özdağ: Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız
Özdağ: Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız
Sahte belgeyle 'askeri öğrenci olamaz' raporu veren hekimlere ceza yağdı
Sahte belgeyle 'askeri öğrenci olamaz' raporu veren hekimlere ceza yağdı
Sinan Oğan'ın oyları hangi adaya gidecek?
Sinan Oğan'ın oyları hangi adaya gidecek?
AYM'den ankesörlü ve ardışık aramayla FETÖ'den mahkumiyete ilişkin karar
AYM'den ankesörlü ve ardışık aramayla FETÖ'den mahkumiyete ilişkin karar
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına 5 gün kaldı
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına 5 gün kaldı
Kamu borçlarına yapılandırmada süre uzatılıyor
Kamu borçlarına yapılandırmada süre uzatılıyor
Piyasalar kritik virajda TL üzerindeki baskı artıyor
Piyasalar kritik virajda TL üzerindeki baskı artıyor
AK Parti'de kabine kulisleri: 3 bakan göreve devam edebilir
AK Parti'de kabine kulisleri: 3 bakan göreve devam edebilir
'EYT'liler bütün haklarını 'birikmiş' olarak alacak'
'EYT'liler bütün haklarını 'birikmiş' olarak alacak'
Bakan Nebati'den 'asgari ücret' açıklaması: Ara zam yapacağız
Bakan Nebati'den 'asgari ücret' açıklaması: Ara zam yapacağız
Depremzede öğrencilere burs ve yurt imkanı
Depremzede öğrencilere burs ve yurt imkanı
Erdoğan: Afet Bakanlığı kurulması gündeme gelebilir
Erdoğan: Afet Bakanlığı kurulması gündeme gelebilir
Şentop: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a desteğini açıklayıp Türkiye'yi rahatlatabilir
Şentop: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a desteğini açıklayıp Türkiye'yi rahatlatabilir
118 yıllık okul: Öğrenciler 94 yıldır kesintisiz ders görüyor
118 yıllık okul: Öğrenciler 94 yıldır kesintisiz ders görüyor
Sinan Oğan: 2. turda Erdoğan'ı destekleyeceğiz
Sinan Oğan: 2. turda Erdoğan'ı destekleyeceğiz
Bakan Soylu: O kiraları arttıranların ümüklerini sıkacağız
Bakan Soylu: O kiraları arttıranların ümüklerini sıkacağız
New York'taki Türkevi'ne saldırı: Binanın camları kırıldı
New York'taki Türkevi'ne saldırı: Binanın camları kırıldı
Diyanet vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı
Diyanet vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı
Göç İdaresi: Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 554 bini geçti
Göç İdaresi: Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 554 bini geçti
İYİ Parti, Haziranda kurultay yapacak
İYİ Parti, Haziranda kurultay yapacak
Benzine zam geliyor, motorine yeni zam kapıda
Benzine zam geliyor, motorine yeni zam kapıda
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İstanbul'da bir camideki görüntüler nedeniyle imam açığa alındı

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki camide kaydedilen görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında cami imamını açığa aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 15:58, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 16:00
Yazdır
İstanbul'da bir camideki görüntüler nedeniyle imam açığa alındı

Alınan bilgiye göre, bazı basın yayın organlarındaki, Sultangazi'de bir camide kaydedildiği iddia edilen görüntülere ilişkin dün soruşturma başlatan başkanlık, soruşturma kapsamında cami imamı M.G'nin açığa alınmasını kararlaştırdı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber