Tokat'ta öğrencilerin bulunduğu minibüs ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde öğrencilerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 16:22, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 16:23
A.K. (48) idaresindeki 81 EH 707 plakalı otomobil, Delice mevkisi yakınlarında, A.E'nin (46) kullandığı Başçiftlik Belediyesine ait 60 NB 946 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, otomobildeki S.K. (48) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan 6'sı öğrenci 11 kişi ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, minibüste bulunan öğrencilerin, sportif yetenek taraması yapılmak üzere Başçiftlik ilçesinden Reşadiye'ye götürüldüğü öğrenildi.