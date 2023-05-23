Kargoyla gönderilmek istenen 20 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine 1 kargo firmasına operasyon düzenledi.

Söz konusu kargo firmasındaki aramada 20 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonun devamında, kargo gönderisini yaptığı belirlenen bir kişinin iş yerinde arama yapıldı. Aramada 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği, ucu açılmış 301 tabanca namlusu, 44 tabanca şarjörü ve 620 tabanca parçası bulundu.

Olaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.