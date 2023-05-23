Halk eğitimi kurslarından 18 milyon 750 bin vatandaş yararlandı
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer, halk eğitimi kurslarından 2022 yılından bugüne 18 milyon 750 bin vatandaşın yararlandığını bildirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 17:05, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 17:06
Bakan Özer, halk eğitimi merkezlerinde açılan kurs ve vatandaşların erişimi ile ilgili son verileri sosyal medya hesabından açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Özer açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
"Halk eğitimi kurslarımızda başlattığımız istihdam ve dijitalleşme hamlesinin de büyük katkısıyla 2022 yılından bugüne 18 milyon 750 bin vatandaşımıza ulaştık. Ülkemizin dört bir köşesinde kursiyerlerimize 4 binden fazla kurs sunuyoruz. HEMBA platformumuzla da artık dijital ortamda yurt içi ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımıza kurs sağlıyoruz."