Bakan Özer: Türkiye'deki tüm OSB'lere anaokulları açıyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Mustafa Demir ile görüştü. Başkan Demir, bakanlara belediyelerin yürüttüğü projeleri anlattı.

Ziyaret sonrası paylaşımda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okul öncesi eğitime verdiğimiz önceliğin bir sonucu olarak Samsun'daki 10 organize sanayi bölgesine 10 anaokulu yapımını yatırım programına aldık. 2023'ün sonuna kadar Türkiye'deki tüm OSB'ler bünyesine anaokulları açıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Bakanlardan Samsun Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Samsun'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Bakan Özer ve Bakan Muş'a Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da eşlik etti. Kentte gerçekleştirilen ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Demir, Osmanlı mimarisinin önemli eserlerini bünyesinde barındıran Saathane Meydanı'nı turizme kazandıran vizyon projede gelinen son durumu anlattı.

Bakan Özer, özellikle çocuklar ve gençler için eğitim alanında kentte çok güzel projelerin hayata geçirildiğini belirterek Başkan Demir'i başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Bakan Muş ise Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği projelerle Samsun'da çok büyük bir dönüşüm yaşandığını söyledi.

Özer ve Muş'u Samsun Büyükşehir Belediyesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demir, "Kent merkezinden, kırsal bölgelere şehrin her köşesine hizmet götürme gayretiyle gece gündüz çalışıyoruz. Samsun için çağın gereklerini yakalayan değil, ötesine geçen bir anlayışla çalışmalar yapıp bu anlayışla projeleri hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Ziyaret, hediye takdiminin ardından sona erdi.