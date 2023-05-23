Şarampole düşen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Rafet K. (45) idaresindeki 16 SP 020 plakalı minibüs, Karacabey-Mustafakemalpaşa kara yolunda şarampole düştü.

Kazada, sürücü Rafet K. ile eşi Emine (44) ve oğlu Yunus K. (16) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Emine K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavi altına alınan sürücü ve oğlunun ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.