Tırla otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi öldü
Denizli'nin Buldan ilçesinde karşı şeride geçen tırın otomobille çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 20:04, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 20:11
Mehmet Börekci yönetimindeki 32 ACN 657 plakalı tır Bozalan mevkisinde karşı şeride geçerek Hasan Çetinkaya (35) idaresindeki 46 P 7454 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tır otomobili altına alarak yol kenarına sürükledi, daha sonra şarampole devrildi. Otomobil ise yol kenarında kaldı.
Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Çetinkaya, eşi Ümmü (31), kızları İkra (6) ve İdil'in (3) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan tır sürücüsü Börekci Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.