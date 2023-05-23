Tırla otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi öldü

Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle tır otomobili altına alarak yol kenarına sürükledi, daha sonra şarampole devrildi. Otomobil ise yol kenarında kaldı.

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