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Üniversite öğrencisi Merve 4 gündür kayıp

Bursa'da Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü 2. sınıf öğrencisi Merve Dilara Şahin (22), 4 gündür kayıp.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 21:24, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 22:12
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Üniversite öğrencisi Merve 4 gündür kayıp

Görükle yerleşkesinde kiralık dairede kalan kız kardeşlerini aramak için Bursa'ya gelen ağabeyleri; çilingir ile evin kapısını açtıklarında Merve'nin evi terk ettiğini anladı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat'ta ikamet eden Uğur - Emine Şahin çiftinin 5 çocuğundan 4'üncüsü olan Merve Dilara Şahin, Yozgat'taki lise eğitimini tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi 2 yıllık dış ticaret bölümünü kazandı. Üniversite okumak isteyen kızları için Bursa'daki Görükle yerleşkesinde 1 + 1 daire kiralayan aile sözleşmeyi ağabeyi Halit Şahin üzerine yapıp kızlarını yerleştirdi.

2 yıllık üniversite hayatını tamamlayan Merve Dilara Şahin en son Cuma günü annesi Emine Şahin ile yaptığı telefon görüşmesinde Yozgat'a geri dönmeyeceğini söyledi. Ailenin tüm ısrarına rağmen genç dilara Yozgat'a geri dönmek istemeyince devreye Çorum'da görev yapan uzman çavuş ağabeyi Cafer Şahin (29) devreye girdi. Cumartesi günü kız kardeşi ile görüşen uzman çavuş ağabey bir kez daha kız kardeşinden eve dönmesini istedi. Ancak Merve Dilara Şahin, okuldaki arkadaşları ve hocaları vasıtasıyla iş bulduğunu, Bursa'da çalışacağını geri dönmek istemediğini belirtip telefonunu kapadı ve bir daha da açmadı.

Telefon kapanınca 4 gün boyunca kız kardeşlerinden haber alamayan iki ağabey Halit ve Cafer Şahin kardeşler Bursa'nın yolunu tutup kız kardeşlerinin kaldığı Görükle'deki kiralık daireye geldiler. Sözlemesi Halit Şahin üzerine olan dairesinin kapısını çilingir çağırıp açtıran iki abi, kız kardeşlerinin bir kaç eşyasını yanına alarak evi terk ettiğini anladı. İki kardeş Görükle Polis Merkezi'ne giderek kardeşleri hakkında kayıp ihbarında bulundu.

Kız kardeşlerinin hocaları ile arkadaşları ile görüşen Cafer Şahin arkadaşlarından birininin Merve'yi Cumartesi günü sabahı saat 08:00'de Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminalinde gördüğünü söyleyince otogara gidip otobüs firmalırını araştırdı. Kardeşinin cep telefonundan ancak Ü.S. isimli bir bayan tarafından Adana'ya gidiş bileti alındığını tespit eden Cafer Şahin terminaldeki kameralardan kız kardeşinin otobüse bindiğini teyit edince Adana'ya giderek Ü.S. isimli kadına ulaştı.

Mardin'de görev yaptığı sırada kardeşininde yanında kaldığını o dönemde Ü.S. isimli kadın ile lojmanda tanıştığını öğrenen abi kardeşinin Ü.S. isimli kadını arayıp, "Abla ben okulu bitirdim. Yozgat'a döneceğim ama dönmeden önce yanına gelip seni görmek istiyorum. Ancak bilet alamıyorum sen bana bilet alırmısın" demesi üzerine Ü.S.'nin kendi kredi kartı ile genç kıza Adana için bilet aldığı ve genç kızın telefonunu verdiği anlaşıldı. Ü.S. otobüse bindikten sonra genç kızdan bir daha kendisinin de haber alamadığını söyledi.

Kız kardeşinin Adana otobüsüne bindiğini ancak nerede ve ne zaman indiğinin belli olmadığını belirten uzman çavuş ağabey Cafer Şahin kız kardeşlerinin hayatından endişe ettiklerini görenlerin insanlık namına haber vermelerini istedi. Kayıp olayı ile ilgili polisin tahkikatının devam ettiği öğrenildi.

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