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Amed Sportif Faaliyetler Başkanvekili Elaldı, 'tehdit' iddiasıyla tutuklandı

Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler Başkanvekili Ömer Elaldı ile 6 kişi "tehdit" suçlamasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Elaldı ile 1 kişi tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 21:58, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 22:00
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Amed Sportif Faaliyetler Başkanvekili Elaldı, 'tehdit' iddiasıyla tutuklandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tehdit" suçlamasıyla aralarında Ömer Elaldı'nın da bulunduğu 7 kişiyi, şafak vakti belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Elaldı ve Şahin E, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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