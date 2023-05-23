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Bakan Özer'den öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmalarına dair açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin 19-23 Haziran'daki yıl sonu mesleki çalışmalarının, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yoluyla yapılacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 22:20, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 22:30
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Bakan Özer'den öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmalarına dair açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, BengüTürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Özer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, isteyen velilerin öğrencilerin naklini depremden etkilenmeyen 71 ilin herhangi birine aldırabilmesi için kolaylıklar sağladıklarını anımsattı.

Nakillerde istenen kriterleri deprem bölgesi için tamamen ortadan kaldırdıklarını, depremden etkilenen illerde eğitim gören yaklaşık 250 bin öğrencinin de nakillerini diğer illere aldırdığını belirten Özer, şöyle devam etti:

"Biz oradaki eğitim sistemini normalleştirdiğimiz zaman geriye dönüşlerin başlayacağını biliyorduk ve hızlı bir şekilde geri dönüşler başladı. Bugün itibarıyla da 84 bin 617 öğrencimiz, yani naklini diğer illere aldırmış olan öğrencilerimiz tekrar bölgeye geri döndüler. En fazla dönüşün olduğu iller, depremden en fazla etkilenen iller. Yani Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman. Kahramanmaraş'a 27 bin 45, Hatay'a 15 bin 895, Malatya'ya 12 bin 544 ve Adıyaman'a da 10 bin 999 yani 11 bin öğrencimiz geri dönmüş. Bu şunu gösteriyor. Deprem gibi, sel gibi, Kovid-19 salgını gibi olağanüstü koşullarda eğitim sisteminizi normalleştirirseniz, hayatın akışını normalleştirirsiniz, o hayatın, ekosistemin tekrar tesis edilmesiyle ilgili çok önemli bir süreci başlatmış olursunuz."

Özer, Türkiye Yüzyılı vizyonunda eğitim sisteminin gelişimini sürdüreceğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Bizim amacımız bundan sonra eğitim sisteminde kaliteyi sürekli artırmak ama bir şeyi merkeze almak. O da nedir? Kültürünü, değerlerini, devletini, milletini bilen, onu içselleştirmiş, dünyayı da tanıyan, dünyayla rekabet edebilen nesiller yetiştirebilmek. En fazla odağımız bu olacak. Burada da ana mihenk taşımız, kilit taşımız öğretmenlerimiz olacak, öğretmenlerimize daha fazla yatırım yapacağız. Öğretmenlerimizin bu değerlerin taşıyıcısı olarak okullarımızda fonksiyon icra edebilmeleri için Bakanlık olarak her türlü desteği sağlayacağız."

Bakan Özer, 16 Haziran'da 2022-2023 eğitim öğretim döneminin sona ereceğini hatırlatarak, "1 Ağustos-1 Eylül arasında deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için bir telafi mekanizması olacak. Yazın geçen sene yaptığımız gibi bilim, sanat, matematik ve yabancı dille ilgili yaz kurslarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Eğitim öğretim döneminin tamamlanmasının ardından öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmalarının başlayacağını anlatan Özer, "19-23 Haziran'daki yıl sonu mesleki çalışmalarını, öğretmenlerimizin okula gitme zorunluluğunu ortadan kaldırarak, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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