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2 gün önce açılışı yapılan Defne Devlet Hastanesi'ni su bastı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'ın Defne Devlet Hastanesi pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. 2 gün önce açılan hastaneyi bugün su bastı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 23:27, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 23:29
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2 gün önce açılışı yapılan Defne Devlet Hastanesi'ni su bastı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, Defne Devlet Hastanesi, Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Erdoğan, açılış töreninde, "Bir fotoğraf karesi üzerinden konuşanlar, daha sonra işin nasıl yürüdüğünü gördüklerinde bir tek söz bile etmediler" diyerek muhalefeti eleştirmişti.

HASTANEYİ SU BASTI

Erdoğan'ın açılışını yaptığı hastaneyi bugün su bastı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, personelin hastanenin içine dolan yağmur sularını çekçeklerle dışarı çıkarmaya çalıştığı görüldü.

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