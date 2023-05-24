HDP'li Sırrı S. Önder: Kılıçdaroğlu'nun bize taahhüt ettiği şeyler var, yapmak zorunda

14 Mayıs seçimlerinin en çok tartışılan konularından birisi de ittifaklar oldu. Terörle arasına mesafe koyamayan HDP ve Kandil ile yapılan ittifak, CHP ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na kaybettirdi.

Ancak alınan ağır mağlubiyete rağmen HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteğini sürdürmekte ısrarlı.

İkinci turda da Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini vurgulayan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, bir de itirafta bulundu.

HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Sırrı Süreyya Önder, partisini YouTube kanalında seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bize taahhüt etti, cezaevinde yatan arkadaşlarımızın boşuna yatıyor oluşunun altınız çizdi"

"Kılıçdaroğlu'nun bize taahhüt ettiği şeyler var" diyen Önder, şu ifadeleri kullandı:

Kendisinin taahhüt ettiği birtakım şeyler var Yani örneğin bağımsız yargı bunu kendisi kamuoyu önünde defalarca deklere etti. Örneğin bizim arkadaşlarımızın cezaevinde boşuna yatıyor oluşunun ya da siyasi bir hınç alma duygusuyla yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi.

"Bunları yerine getirmek zorunda"

Dolayısıyla bu ağır bir sorumluluk aldı üzerine. Bunları yerine getirmek zorunda zaten bu ülkede değişim talebi de tam bu noktalarda en başta adalet adaletsizlikten şikayet alanında odaklanıyor. Kılıçdaroğlu'nun bir hiyerarşik olarak önce şunu yapacağı, sonra bunu yapacağı ya da bunu yapmayacağı gibi bir şey ben öngöremem ama kesinlikle adalet bahsinden başlaması gerektiğini düşünüyorum.