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Alkollü sürücü yol kenarında İBB işçilerine çaprtı, 4 işçi hayatını kaybetti

E-5 karayolu Küçükyalı mevkisinde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün yol kenarında çalışma yapan İBB işçilerine çarpması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 07:09, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 07:11
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Alkollü sürücü yol kenarında İBB işçilerine çaprtı, 4 işçi hayatını kaybetti

E-5 Karayolu Küçükyalı mevkisi Ankara istikametinde seyreden 34 NB 1182 plakalı aracın sürücüsü Atilla Mert Ç, yol kenarında çalışma yapan İBB işçilerine çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu Sinan D, Mehmet A, Hamdi A. ve Barış T. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 1 işçi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Atilla Mert Ç, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza nedeniyle E-5 karayolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazaya karışan araç çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Yaşamını yitiren işçilerin cenazeleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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