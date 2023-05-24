Yurt dışı oyları rekora koşuyor!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri 20 Mayıs itibarıyla başlamıştı. Yurt dışında yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda şu ana kadar 1 milyon 733 bin 940 vatandaş oy kullandı.

Yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayısta son bulacak ancak gümrük kapılarında ise süreç 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.