Almanya Şahin ailesini konuşuyor: Bahçelerine düşen göktaşı ile zengin oldular!

Almanya'da yaşayan gurbetçi Şahin ailesinin bahçesine resmen 'servet' düştü.

Evde oturdukları sırada bahçelerine 3.7 kiloluk bir göktaşının düştüğünü ifade eden Şahin ailesi, nadir görülen büyüklükteki meteoroid için 200 bin euro teklif aldı. Aile henüz göktaşını satmak konusunda kararsız kalırken, şimdilik bir kasada saklıyor.

BAHÇEDE BÜYÜK BİR DELİK KEŞFETTİLER

Kahve içmek için bahçeye çıkan aile üyelerinin büyükçe bir delik keşfetmeleri ile ortaya çıkan meteroidle ilgili Mahmut Şahin, "Ama kızlarım mıknatısla test yapılmasını istedi. Çünkü göktaşının, çarpmadan saatler sonra bile manyetik kaldığını biliyorlarmış. Normal kayalar ya da taşlar böyle olmuyor" ifadelerini kullandı.

'GÖKTAŞINI BİR KASADA SAKLIYORUZ'

Almanya dışından çok sayıda teklif aldıklarını belirten Şahin, en yüksek teklifin ise 200 bin euro olduğunu belirtti. Göktaşını bir kasada sakladıklarını ve başkaları tarafından görünüp incelenmesinin de önemli olduğuna vurgu yapan Şahin uzmanlardan edindikleri bilgiye göre bu göktaşının şimdiye kadar Schleswig Holstein eyaletine düşen en büyük göktaşı olduğunu söyledi.